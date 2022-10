திமுக ‘தலை’ தந்த க்ளியர் மெசேஜ்.. அங்கே விழுந்த டிக்- சீனியர்களையே அசரவைத்த முடிவுக்கு இதான் காரணமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொதுக்கூட்டங்களை தமிழகம் முழுவதும் நடத்த அதிரடியாக முடிவெடுத்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், பெரம்பலூரில் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க இருப்பதன் மூலம், திமுகவை விமர்சிப்பவர்களுக்கும், கட்சியினருக்கும் ஒரு தெளிவான மெசேஜை கொடுத்திருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

திமுக சார்பில் நவம்பர் 4ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்கப் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. பெரம்பலூரில் நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றுவார் என திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பெரம்பலூரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடிவு செய்துள்ளது திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளையும், மற்ற மாவட்ட செயலாளர்களையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழுவின் பரிந்துரைகளை ஏற்கக் கூடாது என வலியுறுத்தி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை விளக்கி இந்தப் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.

Political commentators say that DMK President MK Stalin, who decided to hold public meetings across Tamil Nadu against Hindi imposition, by participating in meeting in Perambalur, has given a clear message to the critics of the DMK and the party members.