ஒரே மேட்டர்.. திமுக, காங்., பாஜக இடையே மும்முனை மோதல்.. ‘சுய தம்பட்டம்’ - யார் சொந்தம் கொண்டாடுவது?

சென்னை : நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் சமூகங்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக - பாஜக - காங்கிரஸ் இடையே மும்முனை மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசுக்கு தான் எழுதிய கடிதம், திமுக எம்.பிக்களின் வலியுறுத்தல் என தொடர் முயற்சிகளின் விளைவாக இப்போது வெற்றி மாலை கிடைத்திருக்கிறது என திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

மத்திய அரசில் அங்கம் வகித்த போதும் நரிக்குறவர் இன மக்களின் கோரிக்கைகளை எல்லாம் கிடப்பில் போட்ட திமுக, மத்திய அரசு செய்த சாதனைக்கு, வழக்கம்போல திராவிட ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் வேலையைச் செய்வதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இந்த சட்டத்திருத்ததை கொண்டுவந்தது தாங்கள் தான் என சுயதம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ள பாஜகவினருக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

While the central government has approved the inclusion of Narikuravar and Kuruvikkarar communities in the tribal list, a three-pronged conflict has erupted between the DMK-BJP-Congress over this issue.