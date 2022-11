அண்ணன் பாணியில் தங்கை! கனிமொழியை கொண்டாடிய பெற்றோர்கள்! கல்லூரி விழாவில் நெகிழ்ச்சி!

Chennai

வேலூர்: வேலூரில் நடைபெற்ற கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்ட திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி, 3 மணி நேரமாக ஒரே இடத்தில் நின்றவாறு பட்டங்கள் வழங்கி பெற்றோரை நெகிழ வைத்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு துறையிலும் தலை சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு மட்டும் கனிமொழி கரங்களால் பட்டங்கள் வழங்கப்படுவது போலவும் மற்ற மாணவர்களுக்கு கல்லூரி நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படுவது போலவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

ஆனால் தனக்கு எந்த சிரமமும் கிடையாது எனக் கூறி 600 மாணவர்களுக்கும் தனது கரங்களால் பட்டங்கள் வழங்கி அவர்களின் பெற்றோரை மகிழ வைத்தார் கனிமொழி.

English summary

DMK Deputy General Secretary Kanimozhi, who participated in a college graduation ceremony held in Vellore, stood at one place for 3 hours and gave the degrees to the students