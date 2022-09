முதல் கையெழுத்தில் நீட் தேர்வு ஒழிப்பு என்ற வாக்குறுதியால்தான் பல மாணவர்கள் தற்கொலை: எடப்பாடி கோபம்

Chennai

சென்னை: நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், ஒரே கையெழுத்தில் நீட்டை ஒழித்துவிடுவோம்' என்று வாய் நீளம் காட்டிய இந்த திமுக அரசின் கையாலாகாத்தனத்தால் மாணவ, மாணவிகளின் தற்கொலை சம்பவங்கள் நீண்டுகொண்டே இருப்பது கொடுமையிலும் கொடுமை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். நீட் தேர்வை ஒழிப்பதாக திமுக பொய் வாக்குறுதி அளித்து ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில், அப்பாவி மாணவச் செல்வங்களின் தற்கொலைகள் தொடர்ந்து வருவதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழகத்தில் நடப்பது ஆட்சியா? காட்சியா? என்று தெரியாமல் மக்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று கூறிக்கொண்டு, ஒரு காட்டாட்சி தர்பார் நடத்துவதன் கொடுமை தாங்காமல் வெந்து மடியும் மக்கள், திமுக ஆட்சி, என்று ஒழியும் என்று ஏங்கித் தவிக்கின்றனர்.

சென்னையை அடுத்த திருமுல்லைவாயிலை சேர்ந்த மாணவி லக்ஷனா ஸ்வேதா என்பவர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இரண்டாம் ஆண்டு மருத்துவம் படித்து வந்துள்ளார்.மாணவி லக்க்ஷனா ஸ்வேதா தமிழகத்தில் மருத்துவம் படிக்க விரும்பி நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளார்.

Edappadi Palanichamy said that the suicide incidents of students are continuing due to the inaction of this DMK government. AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanisami lamented that while the DMK came to power on a false promise of abolishing NEET examination, the suicides of innocent students are continuing.