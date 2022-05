திமுக எதிரி அல்ல.. இந்து மதத்தின் பொற்காலமாக ஸ்டாலின் ஆட்சி இருக்கும்.. சரவெடியாக மாறிய சேகர் பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக இந்து மதத்திற்கு எதிரிகள் இல்லை, திரிகள் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி காலம் பொற்காலமாக இருக்கும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியுள்ளார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை மீதான மானியக்கோரிக்கை விவாதம் தமிழக சட்டசபையில் இன்று நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபுவுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், சக அமைச்சர்களும் வாழ்த்து மழை பொழிந்தனர்.

மதிய உணவு இடைவெளிக்கு பிறகு பேசத் தொடங்கிய அமைச்சர் சேகர்பாபு முதல்வர் ஸ்டாலினை பாராட்டி புகழ்ந்ததோடு தனக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது குறித்தும் உருக்கமுடன் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார்.

அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் உச்சாணிக் கொம்பில் அமராமல் அச்சாணியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எனத் தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Sekar babu speech in TN Assembly: (சட்டசபையில் அமைச்சர் சேகர்பாபு பேச்சு) Minister Sekar babu said in Tamil Nadu assembly, DMK is not an enemy of Hinduism and that the reign of Chief Minister MK Stalin will be a golden age for the Hindu Temples Department.