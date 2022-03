விளைவுகள் மோசமா இருக்கும்.. ஜெ பாணியில் சுழற்றிய ஸ்டாலின்! அவரை மாதிரி இல்லையே.. அஞ்சிய நிர்வாகிகள்

Chennai

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராகவே போட்டியிட்டு வென்ற திமுக நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். இதில் இன்னும் சில கடுமையான நடவடிக்கைகள் வரும் நாட்களில் எடுக்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் வருகின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து தலைவர், துணை தலைவர் பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலில் சில இடங்களில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருந்த இடங்களில் திமுக வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வென்றனர்.

விசிக, காங்கிரஸ், சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் திமுகவினர் போட்டியிட்டு வென்றனர். தலைவர் பதவி வரும் என்றுதான் அவ்வளவு செலவு செய்தோம், இதை எப்படி கூட்டணிக்கு கொடுக்கலாம் என்று கேள்வி எழுப்பி, திமுகவினர் கூட்டணி கட்சிகளுக்கே எதிராக களமிறங்கி வென்றனர்.

