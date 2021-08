சட்டசபையில் சீட்.. டிஆர்பி ராஜாவை பாருங்க.. எதுக்கு ஆசைப்படுறாருன்னு.. செம்ம!

Chennai

சென்னை : திமுக எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா அமர்ந்து உள்ள இருக்கைக்கு பின் பக்கத்தில் தான் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் புகைப்படம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ள டிஆர்பி ராஜா, என் இருக்கை தலைவர் படம் அருகிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாக கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி படம் சட்டசபையில் நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. குடியரசுத் தலைவ;ர ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்துவைத்தார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் அதிமுக தலைவர்கள் மட்டும் பங்கேற்வில்லை.

A photo of the late Chief Minister Karunanidhi has been unveiled behind the seat where DMK MLA TRP Raja is sitting. TRP Raja, who posted this, said he wanted my seat to be near the KALAIGNAR picture.