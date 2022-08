“இதை பத்தி டெல்லியில பேசுறேன்” - சொன்னார்.. செஞ்சார்.. திமுக எம்.பி-யை கொண்டாடும் உடன்பிறப்புகள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஃபேஸ்புக்கில் ஒருவர் எழுப்பிய கோரிக்கைக்கு 'இதைப் பத்தி நான் டெல்லியில பேசுறேன்' என கவுண்டமணியின் சினிமா வசனத்தை கமென்ட்டாக பதிவு செய்த திமுக எம்.பி அப்துல்லா, சொன்னபடி, ராஜ்யசபாவில் அதுகுறித்துப் பேசியுள்ளது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

ஃபேஸ்புக் பதிவு எழுப்பிய விஷயத்தின் முக்கியத்துவம் உணர்ந்து அதனை நாடாளுமன்றத்தில் வெளிப்படுத்திய திமுக எம்.பி அப்துல்லாவின் செயலுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

குறிப்பிட்ட பதிவை எழுதியவர் எம்.பி அப்துல்லாவை புகழ்ந்துள்ள நிலையில், அதனையும் "ஒரு வேலைக்காரன் தனது முதலாளி பேச்சைக் கேட்பதில் என்ன ஆச்சர்யம்!?" என தலைவணங்கி ஏற்றுள்ளார் அப்துல்லா.

திமுக எம்.பியின் இந்தச் செயல் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. திமுக உடன்பிறப்புகள் பலரும் அப்துல்லா எம்.பியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ரூ.2.80 லட்சம் கோடி.. பாஜக அரசின் இமாலய ஊழல்! 2ஜி போல் 5ஜியை பேசுங்க - திமுக எம்பி அப்துல்லா

English summary

DMK MP Abdulla demanded in the Rajya Sabha to scrap the mandatory minimum balance for FASTag service collected at toll booths. It has been well received among netizens.