மோடி அரசின் வஞ்சகம்.. சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல்! கொந்தளித்த திமுக ராஜீவ் காந்தி - என்னாச்சு?

சென்னை: சுதந்திர போராட்ட விரரும், இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சருமான மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் பெயரில் வழங்கப்பட்டு வந்த சிறுபான்மை சமுதாய மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் தொகையை மத்திய அரசு நிறுத்தி இருப்பதற்கு திமுக செய்தித் தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளார்.

1 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை பயிலும் சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு ப்ரீ மெட்ரிக் எனப்படும் கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கடந்த 2008-09 ஆம் ஆண்டில் இருந்து மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ், கல்வி உதவித்தொகை நேரடியாக மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்குக்கு செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் இஸ்லாமியர், கிறித்தவர், சீக்கியர், பாரசீகர், பௌத்தர் ஆகிய சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் பயன்பெற்று வந்தனர்.

