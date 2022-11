போதைப்பொருள் வதந்தி.. மிஸ்டர் அண்ணாமலை! பொய்யிலேயே பொழப்பு நடக்குது - திமுக ராஜீவ் காந்தி விமர்சனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக கவுன்சிலர்கள் போதைப்பொருள் கடத்தியதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்ட பதிவு உண்மையில்லை என கடலோர பாதுகாப்பு குழுமத்தின் அறிக்கை வெளியான நிலையில், அவரது பிழைப்பு பொய்யிலேயே உள்ளது என திமுக செய்தித்தொடர்பு இணைச்செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி விமர்சித்து இருக்கிறார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வேதாளை அருகே கீழக்கரை நகராட்சி திமுக கவுன்சிலர் சர்பராஸ் நவாஸ் மற்றும் திமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் ஜெய்னுதீன் ஆகியோர் இலங்கைக்கு கடல் வழியாக கொக்கைன் கடத்தியதாக தகவல் வெளியானது.

இந்த தகவலை அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த நிலையில், கடத்தப்பட்டது போதைப்பொருள் இல்லை எனவும் உரம் என்றும் கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம் அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளது.

English summary

DMK Spokes person Rajiv Gandhi has criticized the tweet of Tamil Nadu BJP president Annamalai that the DMK councilors smuggled drugs is not true, and his existence is a lie.