நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா.. பாஜக தீர்மானத்திற்கு திமுக எம்பி அப்துல்லா நன்றி.. இதுதான் காரணமா!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க வேண்டும் என்று பாஜகவின் தீர்மானத்திற்கு, திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம்எம் அப்துல்லா நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மக்கள் மத்தியில் பாஜகவை கொண்டு சேர்க்க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பல்வேறு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் திமுக மீதான கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள், குற்றச்சாட்டுகள், அறிக்கைகள், செய்தியாளர் சந்திப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதுமட்டுமல்லாமல் திராவிட கட்சிகள் தவறவிடும் இடங்களை கச்சிதமாக பாஜக பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில் இரட்டை மலை சீனிவாசன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, பாஜக சார்பாக பெரும் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

அதேபோல் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருக்கும் கலைஞர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள். திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் ஆகியோருக்கு பாஜக சார்பாக முக்கிய பதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் அண்மையில் இளையராஜா, இயக்குநர் ராஜமவுலியின் தந்தை ராஜேந்திர பிரசாத், பிடி உஷா ஆகியோருக்கு நியமன எம்.பி பதவி வழங்கப்பட்டது.

அந்த வகையில் புதிதாக பாஜக நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. வேலூர் மாவட்டம் அரப்பாக்கத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற பாஜக மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் மறைந்த இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்று சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தீர்மானத்தை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை முன்மொழிய நயினார் நாகேந்திரன் எம்.எல்.ஏ. வழிமொழிந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம்.எம்.அப்துல்லா, நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க பாஜக தீர்மானம் நிறைவேற்றியதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அதில், நம்மாழ்வாருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க பரிந்துரைத்து தமிழக பாஜக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. நம்மாழ்வார் திமுக குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர். அவரது உடன் பிறந்த சகோதரர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு தொகுதியின் திமுக எம்.எல்.ஏ வாக இருந்தவர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல் நம்மாழ்வார் தனது வாழ்நாளின் இறுதிவரை பெரியாரின் மீது பேரன்பு கொண்டவராகவும் , திராவிட இயக்கக் கொள்கைகள் மீது பற்று கொண்டவராகவும், சனாதன எதிர்பாளராகவும் இருந்தவர். இது அவருடன் நெருங்கிப் பழகிய அனைவருக்கும் தெரியும் என்று பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

DMK Rajya Sabha member MM Abdullah thanked BJP for its decision to award Bharat Ratna to natural agronomist Nammalwar. Till the end of his life, Nammalwar remained a ardent follower of Periyar EVR. Also a devotee of the principles of the Dravidian movement and an opponent of Sanatana.