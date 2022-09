சாக்கடை அரசியல்.. ரிக்கார்டு டான்ஸ்..தற்குறி தலைவர்..அண்ணாமலையை விளாசி தள்ளிய முரசொலி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்தியாவின் ஆளும் கட்சி ஒரு அரசியல் தற்குறியை தமிழகத்தில் தங்கள் கட்சியின் தலைவராக்கி அந்தப் பேர்வழி தான்தோன்றித் தனமாக உளறித் தமிழக அரசியலை சாக்கடையாக்கி அதிலே குதித்து மகிழ எண்ணுகிறார் என்று முரசொலியில் கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. குருவித் தலையில் பனங்காய் போல அவர் தலையில் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் பதவிக்காவது மதிப்பளித்து பேச வேண்டும் என்றும் அந்த கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அரசியல் ஆளுமைகளோடு அரசியல் நடத்திய முரசொலி, இப்படிப்பட்ட அரைக்கால் வேக்காட்டு அரசியல் பேர்வழிகளுக்காகவும், ஒரு சில பக்கங்களை ஒதுக்கிட வேண்டி வந்து விட்டதே என்று காலக் கொடுமையை எண்ணி தனது நிலைக்காக வருந்திக் கொண்டிருக்கிறது என்று கட்டுரை எழுதியுள்ளது.

இந்தியாவின் ஆளும் கட்சி ஒரு அரசியல் தற்குறியை தமிழகத்தில் தங்கள் கட்சியின் தலைவராக்கி அந்தப் பேர்வழி தான்தோன்றித் தனமாக உளறித் தமிழக அரசியலை சாக்கடையாக்கி அதிலே குதித்து மகிழ எண்ணுகிறார்! தனது பெயருக்குப் பின்னே பொதிந்துள்ள ஐ.பி.எஸ். எனும் பட்டத்துக்காகவாவது மதிப்பளித்து கொஞ்சம் தெளிவோடு - விளைவுகளை எண்ணி வார்த்தைகளை வெளியிட வேண்டும்! குருவித் தலையில் பனங்காய் போல அவர் தலையில் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் பதவிக்காவது மதிப்பளித்து பேச வேண்டும்!

