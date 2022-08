திமுக பாஜக கூட்டணிக்கு நோ சான்ஸ்.. பிரிவினை பேசும் அவர்களோடு எங்கள் டிஎன்ஏ ஒட்டாது.. அண்ணாமலை பேட்டி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக பேச்சு பாஜகவின் டிஎன்ஏவுக்கு எதிரானது. பிரிவினை பேசும் திமுகவுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி கிடையாது என பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வெளிப்படையாக கூறினார்.

தமிழகத்தில் பாஜக சார்பில் ஆளும் திமுக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் சென்னையில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் பால் வாங்கும் மக்கள் அனைவரும் வீட்டில் எடைகருவி வைத்திருக்க முடியாது. நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அரசு பால் பாக்கெட்டை மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி வாங்கி பயன்படுத்தி வருகிறோம். பால் பாக்கெட் எடையில் பிரச்சனை என்றால் அது அரசு மீதான நம்பிக்கையில் கேள்விக்குறியை ஏற்படுத்துகிறது. இதுதொடர்பாக ஆவின், துறை அமைச்சர், அரசு இன்னும் விளக்கம் அளிக்கவில்லை. இது ஆச்சரியத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுபற்றி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

