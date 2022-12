அம்மா, அப்பா இல்லை; ஆதரவற்ற பிள்ளைகள்! - வீடுகளைக் கட்டித் தந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: ஓர் ஆட்சி எப்படி நடக்கிறது என்பதைப் பொதுமக்கள் எப்படிப் புரிந்து கொள்கிறார்கள் தெரியுமா? அதன் வெளிப்படைத்தன்மையை வைத்துத்தான். அந்தளவுக்கு அரசு நிர்வாகம் திறந்த புத்தகம்போல் இருக்க வேண்டும். அப்படியொரு காட்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் காண முடிந்தது.

அதாவது, முதல்வரின் முகவரிக்கு எத்தனை மனுக்கள் வந்துள்ளன? அதில் எவ்வளவு மனுக்களுக்குத் தீர்வுகள் காணப்பட்டுள்ளன? என்பதை வெளிச்சம் போட்டும் காணொளியைத்தான் அவர் தனது பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.

திட்டங்களை அறிவிப்பதோடு, தொடங்கி வைப்பதோடு நின்றுவிடாமல், செயல்பாட்டுக்கு வருவதையும் உறுதி செய்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். தலைமை இடைவிடாமல் இயங்கினால்தான் அடிமட்டத்தில் உள்ள அதிகாரிகளும் சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படுவார்கள். அந்தவகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் இந்த ஈடுபாடு கவனம் பெறுகிறது.

English summary

In addition to announcing and launching schemes, Chief Minister Stalin also ensures implementation. Only if the leadership is active will the grassroots be active. In that way, this involvement of Chief Minister Stalin gets attention.