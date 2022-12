ஒரே ஆண்டில் ஒரு கோடி பேருக்கு இலவச சிகிச்சை - ‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்’ திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது பெரிய சாதனை இல்லை. அந்தத் திட்டம் கண்முன்னே நல்ல பலனை அளிக்க வேண்டும். அது சமூகத்தில் பெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும். அப்படியொரு திட்டம்தான், தமிழக அரசின் 'மக்களைத் தேடி மருத்துவம்'. தொடங்கப்பட்ட ஓர் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேருக்கு பயனளித்திருக்கும் இந்தச் சிறப்பான திட்டம் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள சாமனப்பள்ளி கிராமத்தில் கடந்த ஆண்டு 'மக்களைத் தேடி மருத்துவம்' திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடங்கிய ஆறே மாதங்களில் 50 லட்சம் பயனாளர்களைச் சென்றடைந்தது. இதற்கான வெற்றி விழாவை செங்கல்பட்டு, சித்தாலப்பாக்கத்தில் அரசு நடத்தியது.

அன்று முதல் இன்றுவரை கடந்த ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக பொதுமக்களின் வீடுகளுக்குச் செல்லும் மருத்துவக் குழுவினர், இடைவிடாமல் மருத்துவ சேவையை செய்து வருகின்றனர். தற்போது வரை 98 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 456 பேர் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்றுள்ளனர். இன்னும் சில வாரங்களில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை நெருங்க உள்ளது.

கண்டுகொள்ளாத இந்தியா; கொண்டாடும் கலிஃபோர்னியா!- ’இல்லம் தேடிக் கல்வி’ பற்றி ஒரு ஸ்வீட் நியூஸ்

English summary

Implementing a scheme is not a big deal. The plan should yield good results in future. It should make a big difference in the society. One such project is the Tamil Nadu Government's 'Makkalai Thedi Maruthuvam'. Do you know about this excellent scheme?