தமிழக சட்டசபையில் உருவப்படம் திறக்கப்படும் பெருமை பெற்ற 16வது தலைவர் கருணாநிதி! மற்ற தலைவர்கள் யார்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் உருவப்படத்தை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று திறந்து வைக்கிறார்

1 கோடி தடுப்பூசி.. ஆகஸ்ட் மாதம் கர்நாடகா வரும்.. ஹேப்பியாக அமைந்த முதல்வரின் முதல் டெல்லி பயணம்

நாட்டிற்காக பாடுபட்ட தலைவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் தலைவர்களின் படங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே 15 தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் உள்ள நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் படம் 16-வதாக திறக்கப்படுகிறது.

அதுகுறித்த ஒரு ரீவைண்ட் இதோ:

English summary

President Ramnath Govind unveils portrait of former Chief Minister Karunanidhi in Tamil Nadu Assembly today.Pictures of the leaders have been unveiled at the Tamil Nadu Legislative Assembly Hall in honor of the leaders who fought for the country. With photos of 15 leaders already in place, the picture of former Chief Minister Karunanidhi is 16th in this line.