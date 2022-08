ரஜினிகாந்த் கவர்னர் ஆகிறாரா?.. ஓகே சொன்ன லீடர்கள்.. டபுள் பிளானில் "மேலிடம்".. என்ன நடக்குது பாஜகவில்

Chennai

சென்னை: ரஜினிகாந்த் ஆளுநராக போகிறார் என்று தகவல்கள் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கின்றன.. ரஜினியை வைத்து பாஜக மிகப்பெரிய பிளானை போட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ளது.. இதற்காக தமிழகத்தை நோக்கி இப்போதே மேலிட பாஜக காய் நகர்த்த துவங்கிவிட்டது.

இதனிடையே, சமீபத்தில் ஆளுநரை ராஜ்பவனில் ரஜினி திடீரென சந்தித்து பேசியிருந்தார்.. அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த சந்திப்பு நடக்கவில்லை என்கிறார் ரஜினி.

75வது சுதந்திர தினம்..போயஸ்கார்டனில் ரஜினிகாந்த் வீட்டு முன் பறக்கும் தேசியக்கொடி

