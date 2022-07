ஆதார் போட்டோவ விட மோசம். உலகின் கடைசி செல்ஃபி இப்டிதான் இருக்குமாம்! ரோபோ வெளியிட்ட படம்

Chennai

சென்னை: உலகம் அழியும் நேரத்தில் ஒரு செல்பி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும்? என்ற இந்த கேள்விக்கான விடைகளை ரோபோ வழங்கியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் உள்ள இயற்கை வளங்களை மனிதன் தனது தேவைக்கு பயன்படுத்தி வருகிறான். ஆனால் இது இயற்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்து வருகிறது. பேராசை கொண்ட மனித இனம் உலகில் உள்ள வேறெந்த உயிரினத்தை விடவும் அதிக அளவில் இயற்கையை சுரண்டி வருவதாக அவ்வப்போது அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த உலகம் ஒரு வேளை அழிந்து விட்டால் எப்படி இருக்கும்? இந்த இறுதி தருணத்தில் ஒரு செல்பி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும்?

இந்த கேள்விக்கான விடைகளை சமீபத்தில் ஒரு ரோபோ வழங்கியுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு திறனை கொண்டு இயங்கும் DALL-E எனும் அமைப்பு ஒன்று இந்த படங்களை டிக்டாக்கில் பதிவிட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில்தான் டிக்டாக் இல்லையே என்று வருந்துகிறீர்களா? கவலை வேண்டாம் தற்போது இது தொடர்பான படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களை அனைத்திலும் பகிரப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Man has been using the natural resources all over the world for his needs. But it is destroying the nature bit by bit. From time to time, scientific researchers claim that the greedy human race is exploiting nature more than any other species in the world. In this case, what if this world is destroyed? How about taking a selfie at this final moment?