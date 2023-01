உங்க ப்ரவுசர் சுத்த பத்தமா தானே இருக்கு! மறந்தும் இதனை கூகுளில் தேடாதீங்க! அப்புறம் கம்பி எண்ணனும்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீங்கள் கூகுளை எந்த விஷயத்தை தேடுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து உங்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுமா அல்லது ஏற்படாதா என்பதை கூற முடியும். இதனால் கூகுளில் நீங்கள் தேடக் கூடாத டாப்பிக்குகள் என சில இருக்கின்றன

தொழில்நுட்ப வளர்ந்து விட்ட சூழ்நிலையில் அனைத்து தேவைகளையும் செல்போன் மூலமே நிறைவேற்ற கொள்ள முடியும் என்று நிலை உருவாகி இருக்கிறது. தீபாவளிக்கு துணி எடுப்பது முதல் காலை டிபன் வரை எல்லாமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் வீடு தேடி வந்து விடும்.

அதேபோல ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஆகியவற்றில் கணக்கு இல்லாத நபர்களே கிடையாது. உச்சபட்ச நடிகர்கள் ,பிரபலங்கள், அரசியல்வாதிகள் தொடங்கி சாதாரண மக்கள் வரை அனைவரும் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

