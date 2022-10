ட்வின்ஸில் டிவிஸ்ட் வைத்த நடிகை.. வாடகைத் தாய் முறையில் பதிவு செய்த ஆதாரத்தை காட்டிய நயன்தாரா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வாடகைத் தாய் முறையில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள தாங்கள் எப்போது பதிவு செய்தோம் என்பது குறித்து நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதாக தெரிகிறது.

நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் செய்து 4 மாதங்கள் ஆன நிலையில் அவர்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்ததாக அறிவித்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

திருமணமாகி 4 மாதங்களில் இரட்டை குழந்தைகள் என்றால் நயன்தாரா அவரது திருமணத்தின் போது 6 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அது போல் இல்லை. இதனால் அவர் வாடகைத் தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றிருக்கலாம் என சொல்லப்பட்டது.

வாடகைத்தாய்.. நயன்தாரா - விக்னேஷ் விசாரணையில் மெகா ட்விஸ்ட்.. இனி எதுவுமே பண்ண முடியாது? பின்னணி

English summary

Do you know when did Nayanthar's foetus injected to surrogated mother? Sources says that they gave all evidences to medical team.