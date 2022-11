"அச்சாணி" முறிகிறதா.. எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்ன "மெகா கூட்டணி" இதுதானாம்.. விசிகவா? அதென்ன 7 கட்சிகள்?

Chennai

சென்னை: மெகா கூட்டணி வைத்து அதிமுக போட்டியிடும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார் இல்லையா? அப்படியானால் அதிமுகவில் இடம்பெற போகும் கூட்டணிகள் என்னென்ன என்பது குறித்த ஒருசில தகவல்கள் வட்டமடிக்கின்றன.!!!

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ள நிலையில் தேசிய கட்சிகள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றன.. அதேபோல நம் தமிழகத்திலும் தேர்தலுக்கான முனைப்புகள் காட்டப்படுகின்றன. கூட்டணி பேச்சுக்களும் மெல்ல எட்டிப்பார்க்க துவங்கி உள்ளன.

திமுகவை பொறுத்தவரை, கூட்டணி உடையாது என்கிறார்கள்.. முக்கியமாக 2 இடதுசாரிகளும் திமுகவை விட்டு போக வாய்ப்பில்லை, அதேபோல, விசிக, மதிமுக, வேல்முருகன் மாதிரியான கட்சிகளும் நிச்சயம் போகாது என்று வலுவாக நம்பப்பட்டு வருகிறது.. அந்தவகையில் திமுக வலுவாகவே உள்ளது.

செங்கோட்டையன் முதல்ல.. அடுத்து ராவணன்.. எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

Do you know which mega alliance Edappadi Palaniswami said and will VCK form an alliance with AIADMK