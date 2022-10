சுக்கு சுக்கா போச்சே.. தகிக்கும் பாஜக.. தமிழகத்தை "விடாத" மோடி.. வதந்திக்கு பின்னால் இவ்வளவு இருக்கா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பசும்பொன்னுக்கு பிரதமர் மோடி வருவதாக பரவுவது தவறான தகவல் என்றாலும், அது தொடர்பான தாக்கங்களும், யூகங்களும், சந்தேகங்களும் தமிழக அரசியல் களத்தில் சுழன்று கொண்டேயிருக்கின்றன.

பிரதமர் மோடியின் தம்பி பங்கஜ் மோடி, கடந்த வாரம் பசும்பொன் சென்று முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகிகளையும் அவர் சந்தித்துப் பேசினார்... அதன் தொடர்ச்சியாக பிரதமர் மோடியும் பசும்பொன் வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது.

பரபரக்கும் பசும்பொன்! முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி! பாஜகவினர் உற்சாகம்!

English summary

Do you know why pm Modi did not come to Pasumpon and What are the three assumptions