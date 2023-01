"டிக்.. டிக்.. டிக்".. திமுக வீசும் பந்தை, திருப்பி வாங்கி வீசும் பாஜக.. கமலாலயம் "கணக்கே" வேற லெவல்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எம்பி தேர்தலுக்கான பணிகளில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் ஜரூர் வேகத்தில் இறங்கி உள்ளன.. அதிலும் பாஜக, ஓவர் ஸ்பீடில் கோதாவில் குதித்துள்ளது.. இப்படியான பரபரப்புகளுக்கு நடுவில், தமிழக பாஜக தலைவர் குறித்த ஒரு முக்கியமான செய்தி கமலாலய வட்டாரத்தில் வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறது.. என்னவாம் அது?

தினம் தினம், ஏகப்பட்ட ட்வீட்களை பதிவிட்டு கொண்டு, இன்னமும் ஆவேசம் அடங்காமல் உள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.. அண்ணாமலை தலைமையின் கீழ் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று காயத்ரி ரகுராம் குற்றஞ்சாட்டியதுடன், பல்வேறு விமர்சனங்களையும் அண்ணாமலை மீது வைத்து வருகிறார்.

அண்ணாமலையுடன் ஒரு நேர்காணலை நடத்த விரும்புகிறேன். அவர் வெளியே வந்து என்னை எதிர்கொள்வாரா? உண்மையைச் சொல்லுங்கள்.. உண்மையை உலகம் அறியட்டும் என்று கதறி கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார் காயத்ரி.

