Exclusive “தமிழ்நாட்டில் பாஜக வளர்கிறதா?”.. திராவிட கொள்கையில் தளர்வு? - அசராமல் அடிக்கும் கனிமொழி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "நான் தொடர்ந்து பல இடங்களுக்கும் சென்று மக்களைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பாஜக தலைவர்களும் பல இடங்களுக்கு தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், கட்சி வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது" என திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், எம்.பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி, ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், எம்.பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி, திராவிடக் இயக்கக் கொள்கைத் தீரம் கொண்டவர். களத்திலும் சுற்றிச் சுழன்று பணியாற்றி வரக்கூடியவர். பாஜக அசுர பலத்தோடு நாடாளுமன்றத்தை நடத்தி வரும் நிலையில், சபையில் தமிழ்நாட்டின் முகமாக ஓங்கிக் குரல் எழுப்பக்கூடியவர்.

இன்று, பாஜக - திமுக இடையேயான மோதல் போக்கும், எதிர்ப்பும் தீவிரமடைந்திருக்கும் சூழலில், அதுகுறித்தும், தேர்தல் அரசியல் களத்தில் தனது சித்தாந்தப் பிடியில் தளர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பது பற்றியும் நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசியுள்ளார் கனிமொழி எம்.பி. அவரது பேட்டி வருமாறு:

இரு நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை- வானிலை மையம்! அப்போ மற்ற இடங்களில் என்ன நிலை

English summary

“I am constantly visiting many places and meeting people. I Don't think BJP has grown,” : DMK deputy general secretary and MP Kanimozhi Karunanidhi said in an exclusive interview given to One India Tamil.