அங்க டென்ஷன்.. இங்க கூல்.. ஓபிஎஸ் டீமின் மூவ் ‘டெல்லி’ காதுக்கு போனால்..? சட்டென திரும்பிய எடப்பாடி!

சென்னை : அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜக தலைமையின் தலையீடு விமர்சிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதற்கு ஈபிஎஸ் டீமின் எதிர்வினைகளை டெல்லி தலைமை ரசிக்கவில்லை. இப்போது ஓபிஎஸ் டீம், டெல்லியை கூல் செய்யும்படியாகப் பேசியிருப்பது நல்ல பலனை உண்டாக்கும் என்கிறார்கள் அதிமுக வட்டாரத்தினர்.

அதிமுக உட்கட்சி மோதல் விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா ஆகியோரை சந்திக்க முயன்று வருவது விமர்சனங்களைக் கிளப்பியது.

அதுகுறித்த கேள்விகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்கள் சூடான பதில்களைச் சொன்னது பாஜகவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து சமீபத்தில் கூட பாஜக புள்ளிகள், ஈபிஎஸ்ஸிடம் சுட்டிக்காட்டியதாகக் கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில் பாஜகவின் தலையீடு பற்றி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் வைத்திலிங்கத்திடம் கேட்டதற்கு, அவர் சொன்ன பதில், பாஜகவை குளிரவைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

While the BJP leadership's interference in the AIADMK issue is drawing criticism, BJP chief is not happy with EPS team's reaction to it. Now, OPS supporter Vaithilingam's opinion will cool down bjp will bring good results to OPS.