உள்நோக்கத்துடன் கேட்காதீங்க.. சொல்லியாச்சி.. நிருபரின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்க மறுத்த கேஎஸ் அழகிரி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம் தொடர்பாக தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதால் ‛‛உள்நோக்கத்துடன் கேள்வி கேட்காதீங்க.. சொல்லியாச்சி..'' எனக்கூறி காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி பதில் கூற மறுத்து தமிழக அரசுக்கு ஆதரவாக பேசினார்.

சென்னையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். இந்த வேளையில் அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது.

சாவர்க்கர் பற்றிய கருத்துக்கு ராகுல் காந்தி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. சென்னையில் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம் குறித்த கேள்விகளுக்கும், காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக மோதல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கும் அவர் பதிலளித்தார்.

English summary

Tamil Nadu Congress Chief KS Alagiri spoke in support of the DMK government saying, Don't ask questions with intent.. Tell me..'' as questions were asked about the death of football player Priya.