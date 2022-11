பிராங்க் யூடியூபர்களை நேரில் அழைத்து எச்சரித்த போலீஸ்.. “இனி புகார் வந்தால்”.. கடும் வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிராங்க் வீடியோக்களால் பாதிக்கப்படும் பொதுமக்கள் புகார் அளித்தால், சம்பந்தப்பட்ட யூடியூப் சேனல்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.

பிராங்க் வீடியோ எடுக்கும் யூடியூப் சேனல்கள் மீது வந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, யூடியூப் சேனல் நடத்துபவர்களை அழைத்து, எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கடும் சென்னை காவல்துறை.

பிராங்க் என்ற பெயரில் பெண்கள், முதியவர்களை மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்தும் வகையில் வீடியோக்கள் எடுத்து வெளியிடும் போக்கு சமீபமாக அதிகரித்து வருகிறது.

இது போன்ற பிராங்க்கால் பொதுமக்களை மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கும் நபர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

'பிராங்க்' அட்டகாசம்.. ஊரையே கலங்கடித்த 'கங்காரு மனிதன்'.. போலீஸில் சிக்கி சின்னாபின்னமான யூடியூபர்

English summary

Chennai Police has warned that strict action will be taken against the concerned YouTube channels if the public affected by the prank videos file a complaint. Police have called YouTube channel owners and issued a warning following the complaint against the YouTube channels where prank videos were made.