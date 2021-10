ஜல்லிக்கட்டில் துள்ளி விளையாடிய வெள்ளையன் உயிரிழப்பு... கண்ணீருடன் விடை கொடுத்த விஜயபாஸ்கர்

Chennai

சென்னை: ஜல்லிக்கட்டு களத்தில் சுற்றிச்சுழலும் காளை வெள்ளையன். முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் செல்லமாக வளர்த்த அந்த காளை உயிரிழந்து விட்டது. வெள்ளையனை கண்ணீருடன் வழியனுப்பி வைத்துள்ளார். அதனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சரும், விராலிமலை தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவுமான விஜயபாஸ்கர் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். கொம்பன், சின்னக் கொம்பன், வெள்ளைக் கொம்பன், கருப்புக் கொம்பன் என்ற கொம்பன் காளைகளை விரும்பி, செல்லமாக வளர்த்துவந்தார்.

இவர் வளர்த்த காளைகள் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் பிடிபடாத காளைகளாக பெயரெடுத்தன. இந்த நிலையில்தான், இவர் ஆசையாக வளர்த்த பிடிபடாத காளை என்று பெயரெடுத்த கொம்பன் காளை கடந்த 2018-ல் தென்னலூர் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் எதிர்பாராதவிதமாக தடுப்பு மரத்தில் மோதி, தலையில் காயம் ஏற்பட்டு இறந்துபோனது. அந்த கொம்பன் களையை தனது தோட்டத்திலேயே புதைத்து அதற்கு சமாதி அமைத்து விஜயபாஸ்கர் தினசரி வழிபட்டு வருகிறார்.

