சமூகநீதியில் மட்டுமல்ல தொழில் வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்காற்றிய திராவிட இயக்கம்! ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சமூகநீதி வரலாற்றில் மட்டுமல்ல தொழில் வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்காற்றிய இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய வேலையளிப்போர் கூட்டமைப்பின் நூற்றாண்டு விழாவில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், அந்த நிகழ்வில் அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

2 கணக்குகளுடன் ரெடியாகி வரும் ஸ்டாலின்.. 'கல்யாணத்தில் போடப்பட்ட அச்சாரம்' இணையும் 3 கட்சிகள்! பரபர!

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin proudly said that Dravidian Movement is a movement that played an important role not only in the history of social justice but also in industrial development. He said this while speaking at the centenary function of South Indian Employers Federation held in Chennai.