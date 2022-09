திராவிடம், தமிழன், தமிழ் தேசியம்.. ஸ்டாலின், அண்ணாமலை, சீமான்.. அனல் பறந்த ட்விட்டர்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒற்றை வார்த்தை ட்வீட் ட்ரெண்டில் தமிழக அரசியல் கட்சித்தலைவர்களும் இணைந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர். திராவிடம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையை ட்விட் செய்துள்ளார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின். நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தமிழ் தேசியம் என்று ட்வீட் செய்ய பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலையோ தமிழன் என்று ட்வீட் செய்து பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.

ட்விட்டரில் நேற்று காலை முதலே பலரும் ஒரு சொல்லில் ட்வீட் செய்து வருகின்றனர். தனி நபர்கள், வணிக நிறுவனங்கள், அரசியல் கட்சிகளில் அக்கவுண்ட்கள் என அனைத்து பக்கங்களிலும் இந்த ஒரு வார்த்தை ட்வீட் தான் ட்ரெண்டிங்க்கில் உள்ளது.

ஒற்றை வார்த்தை ட்வீட் ட்ரெண்டானது எப்படி என்று தேடிய போது, அமெரிக்காவில் உள்ள ரயில் சேவை நிறுவனமான ஆம்ட்ராக், தனது அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில், செப்டம்பர் 2 அதிகாலை 12:30 மணிக்கு 'Trains' ரயில்கள் என ஒரு வார்த்தையில் ட்வீட் செய்திருந்தது. இதனையடுத்து பலரும் இதே போல ட்வீட் செய்ய தொடங்கினர்.

English summary

Tamil Nadu political party leaders are also posting in single word tweet trend. Chief Minister M.K. has tweeted a single word Dravidian. Stalin. Naam Tamilar Party leader Seeman on his Twitter page has ignited a stir by tweeting that BJP state leader Annamalai is a Tamilian while tweeting about Tamil nationalism.