தமிழகத்தில் கனமழைக்கு ரெஸ்ட்..4 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை..அச்சுறுத்திய காற்றழுத்தம் புஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலுவிழந்து விட்டதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலேயே நிலவும் எனவும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் மாதம் இறுதியில் தொடங்கியது. ஆரம்பமே அமர்களம் என்பது போல பல பகுதிகளில் மழை கொட்டித்தீர்த்தது. தலைநகர் சென்னையில் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கியது. மழை படிப்படியாக குறையவே வெள்ளம் வடிந்து இயல்பு நிலை திரும்பியது.

நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக தலைநகர் சென்னை மட்டுமல்லாது காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் பலத்த மழை கொட்டித்தீர்த்தது. வரலாறு காணாத மழை அளவாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் 43 செமீ அளவிற்கு அதிகனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. பல பகுதிகள் வெள்ள நீரில் தத்தளித்து வருகின்றன.

English summary

The Meteorological Department has announced that the low pressure area over the Bay of Bengal has weakened. According to the announcement of the Meteorological Center, Tamil Nadu will have dry skies for the next 4 days and there is a chance of light rain at a few places.