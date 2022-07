அதிமுக பொன்விழா ஆண்டில் அடி.. எட்டாத இரட்டை இலை.. அலுவலத்திற்கு சீல்! புலம்பி தவிக்கும் ர.ர.க்கள்.!

Chennai

சென்னை : அதிமுக நிர்வாகிகளின் அதிகாரப்போட்டியால் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா கட்டிக் காத்த கட்சி சின்னமான இரட்டை இலை உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் கையெழுத்திடாததால் தொண்டர்களுக்கு கிடைக்காத நிலையில், தற்போது கட்சி அலுவகத்திற்கும் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் தொண்டர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் அதிமுக கட்சி அலுவலகம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதை முடிவுசெய்ய இருதரப்பினரும் தாமாகவோ அல்லது வழக்கறிஞர் மூலமாகவோ வரும் 25ஆம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என்று இருதரப்பினருக்கும் வருவாய்துறை நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது.

நேற்று ஓபிஎஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகம் வருகிறார் என என்பதை கேள்விப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் ஆதரவாளர்களும் அங்கு சரிசமமாக குவிந்தனர். இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலைவிய நிலையில் கற்கள் கட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றால் மாறி மாறி இருதரப்பு ஆதரவாளர்களும் கடுமையாகத் தாக்கி கொண்டனர்.

அதிமுக அலுவலக கொள்ளை..ஓபிஎஸ் மீது புகார்..ஆவணங்களை மீட்டுத்தர ஈபிஎஸ் கோரிக்கை

Due to the power struggle of the AIADMK executives, the double leaf, the symbol of the party that MGR and Jayalalitha had built and protected, has been disabled, and now the party office has also been sealed, and the activists are deeply dissatisfied.