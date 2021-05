தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கட்டுப்பாடு.. மீண்டும் வருகிறது "இ-பாஸ்.." இ-பதிவு நடைமுறையை கைவிட முடிவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்வதற்கும் பிற மாநிலத்திலிருந்து வருவதற்கும் தற்போது உள்ள இ-பதிவு நடைமுறையை நீக்கிவிட்டு கடந்த வருடத்தைப் போல இ-பாஸ் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில், கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த, கடந்த 10ம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக நோய் பரவல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவில்லை என்பது மருத்துவ வல்லுனர்கள் கருத்தாக இருக்கிறது.

ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டிப்பதா, இல்லையா என்பதுபற்றி மருத்துவ வல்லுநர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார். அப்போது மேலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரத்துக்கு முழு ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும், இப்போது இருப்பதை விட மிகவும் கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று மருத்துவ வல்லுனர்கள் குழு முதல்வருக்கு பரிந்துரை செய்தது.

English summary

Tamilnadu E Pass: Tamilnadu government decided to discontinue the E Registration process and re introduce E Pass for vehicles who is coming to TamilNadu from other states and inter district travel.