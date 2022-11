மாஜி ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜாபர் சேட் மனைவி பர்வீன், சொத்துக்கள் முடக்கம்..அமலாக்கத்துறை அதிரடி

Chennai

சென்னை: வீட்டு வசதி வாரியத்தில் முறைகேடாக வீடு ஒதுக்கீடு செய்த விவகாரத்தில் ஓய்வுபெற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி ஜாபர்சேட்டின் மனைவி பர்வீன் ஜாபர் மற்றும் லேண்ட் மார்க் கன்ஸ்ட்ரக்‌ஷன் உரிமையாளரும், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் செயலாளர் ராஜ மாணிக்கத்தின் மகன் துர்கா சங்கர் ஆகியோரின் 14.23 கோடி சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கி உள்ளது.

கடந்த 2006-2011 திமுக ஆட்சியின் போது, வீட்டு வசதி வாரியத்தில் நில ஒதுக்கீடு பெற்று அதில் வீடு கட்டி விற்பனை செய்து சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக ஜாபர் சேட் மீது வழக்குப்பதியப்பட்டு அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது.

ஜாபர் சேட்டுக்கு நில ஒதுக்கீடு செய்த காரணத்தால் அப்போதைய வீட்டுவசதித்துறை அமைச்சரும் இப்போதைய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சருமான ஐ.பெரியசாமிக்கும் சேர்ந்து சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

English summary

14.23 crore assets of Parveen Jaber, wife of retired IPS officer Jaffar Sait and owner of Land Mark Construction and Durga Shankar, son of late former chief minister Karunanidhi's secretary Raja Manickam, have been frozen by the Enforcement Directorate in the case of illegal allotment of houses in the Housing Board.