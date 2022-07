அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல்.. ஆக்ஷனை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ஹைகோர்ட்டில் மனு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு வைக்கப்பட்ட சீலை அகற்றக் கோரி அக்கட்சியின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. மூத்த வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன் முறையீடு செய்தார்.

வானகரத்தில் நேற்றைய தினம் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி, கே.பி முனுசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீவாரு கல்யாண மண்டபத்தில் குவிந்திருந்தனர். அதே நேரத்தில் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வந்தார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

அதிமுக அலுவலகத்திற்குள் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை விடாமல் சிலர் தடுக்க அதையும் மீறி பூட்டினை உடைத்து கதவை திறந்தனர். இதனையடுத்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்கள் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுக அலுவலகத்திற்குள் அழைத்து சென்றனர். அலுவலகத்தில் இருந்த ஆவணங்களையும் எடுத்துச் சென்றனர்.

அதிமுக பொன்விழா ஆண்டில் அடி.. எட்டாத இரட்டை இலை.. அலுவலத்திற்கு சீல்! புலம்பி தவிக்கும் ர.ர.க்கள்.!

English summary

An appeal was filed in the Madras High Court by the party's interim general secretary, Edappadi Palanisami, seeking the removal of the seal placed on the AIADMK head office. Senior advocate Vijay Narayan appealed before Justice Satish Kumar in the Madras High Court.