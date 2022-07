ரைட்டு.. அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை.. எடப்பாடி தரப்புக்கு மட்டும் அழைப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடனான தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கைகளே இதுவரை ஓங்கியுள்ளது. அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதில் இருந்து, தொண்டர்களுடனான போராட்டம் வரை எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்து தரப்பினரையும் தன் பக்கம் இழுத்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு.. ஆக.1ல் அரசியல் கட்சிகளுடன் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை

ஆனால் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் நீக்கம், நீக்கப்பட்டவர்களின் பொறுப்புகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் என்று செயல்பட்டு வருகிறார்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியது மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக வைத்திலிங்கத்தை நியமனம் செய்தது தொடர்பான கடிதத்தை ஓ.பன்னீர் செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

The nationwide process of linking Aadhaar number with the electoral roll will begin on August 1. Regarding that Election commission organised a Meeting with Political Parties. For that Edapadi Palanisami's party has been invited.