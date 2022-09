அதிமுக அரசியல் ஆலோசகர் பதவி கொடுத்த ஓபிஎஸ்..பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை கட்சியை விட்டே நீக்கிய இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை அதிமுகவின் அரசியல் ஆலோசகராக ஓ.பன்னீர் செல்வம் நியமித்த நிலையில்

கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை சர்ச்சை வெடித்ததற்கு பின்பாக, பொதுக்குழு, நீதிமன்றம் வழக்கு என தொடர்ந்து சர்ச்சை நீடித்த வண்ணம் இருந்து வந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக ஈபிஎஸ் அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே மூத்த அரசியல் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பண்ருட்டி ராமசந்திரன், ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவாக பேசினார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்த நிலையில், அது பெரும் சர்சையை ஏற்படுத்தியது.

பந்தாடப்படும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்.. எத்தனை நாளைக்கு என தெரியாத ஒரு பதவி.. ஏற்பாரா, மறுப்பாரா?

English summary

O. Panneer Selvam has appointed Panruti Ramachandran as AIADMK's political advisor. Edappadi Palaniswami has been ordered to remove him from all responsibilities including basic membership of the party.