திமுகவுக்கு இதே வேலையா போச்சு..! கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை: திமுக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற திலிருந்து அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது பொய்க் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தி பொய் வழக்குப் போடுவது தொடர்கதையாகி உள்ளது என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சரும் விருதுநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தபோது அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்றதாக புகார் வந்ததாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இதுதொடர்பான வழக்கில் அவரைக் கைது செய்ய காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில் ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமறைவாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பெங்களூரில் சென்றிருக்கலாம் என்றும் அவரை கைது செய்ய தனிப்படை பெங்களுர் சென்று உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

AIADMK co-ordinator and Leader of the Opposition in the Legislative Assembly Edappadi Palanichamy has accused the DMK government of making false allegations against former ministers