தற்காலிக பொதுச்செயலாளராகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ஜெயலலிதாவிற்கு நிகராக அதிகாரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவின் தற்காலிக பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாக கூறியுள்ளார் மைத்ரேயன். மறைந்த முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதாவிற்கு நிகராக அதிகாரம் வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

எல்லா சாலைகளும் வானகரத்தை நோக்கி என்பது போல அதிமுகவில் இன்றைய தினம் நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று காலை 9.15 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. ஆனால், பொதுக்குழுவுக்கு தடை கோரி ஓ.பன்னீர் செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று காலை 9 மணிக்கு தீர்ப்பு அறிவிக்க உள்ளது.

அதிமுக பொதுக் குழு இன்று நடைபெறுமா? இடைக்கால பொதுச் செயலாளராகிறாரா எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

AIADMK general body meeting issue: (அதிமுக பொதுக்குழு கூட்ட விவகாரகம் தற்காலிக பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வாகிறார்)V. Maitreyan has said that Edappadi Palanisami is going to be selected as the interim general secretary of AIADMK. Reports also suggest that the late former General Secretary Jayalalithaa is planning to be given similar powers.