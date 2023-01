நேருக்குநேர் பாராமல் தவிர்த்த ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ்.. ஒரே டேபிளில் அமரவைத்த ஆளுநர் ஆர்என் ரவி.. சுவாரசியம்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தலைமையில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் ஒருவரையொருவர் நேருக்கு நேர் பார்க்காமல் தவிர்த்த நிலையில் இருவரையும் அழைத்து ஒரே டேபிளில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி உட்கார வைத்த சுவாரசிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

ஆண்டுதோறும் ஆளுநர் மாளிகையில் பொங்கல் பண்டிகை வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இந்த ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட ஆளுநர் ஆர்என் ரவி முடிவு செய்தார். இதற்காக அழைப்பிதழ்கள் அச்சடிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டு முதல்வர் முக ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், எம்பி, எம்எல்ஏக்கள், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், நீதிபதிகள், ஆதீனங்கள், பிஷப்கள், முஸ்லிம் குருமார்கள், விளையாட்டு துறையில் சாதனை படைத்த வீரர், வீராங்கனைகள், தமிழ் ஆர்வலர்கள், சமூக சேவகர்கள் உள்பட 1800க்கும் அதிகமானவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

சான்ஸே இல்லை.. ஆளுநர் மாளிகையில் ஓபிஎஸ்ஸை பார்த்து ஈபிஎஸ் கொடுத்த ரியாக்சன்.. பரவும் வீடியோ

English summary

The Pongal festival was celebrated today at the Governor's House, Guindy, Chennai under the leadership of Governor RN Ravi. Edappadi Palanichamy and O Panneer Selvam were not looking at each other at this function but Governor RN Ravi made them sit at the same table. Details about this have been released now.