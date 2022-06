ஒருத்தரும் இருக்க கூடாது! சீனியர்களுக்கு ‘கண்’ காட்டிய இபிஎஸ்! கொத்தாக தூக்க ரெடியான ‘டெல்டா’ டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் மொத்தம் 75 மாவட்ட செயலாளர்களில் 69 மாவட்ட செயலாளர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு ஆதரவாக இருக்கும் நிலையில், மீதம் இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்களையும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களையும் தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க சீனியர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில் இதற்காகவே சிறப்பு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜகவில் இணைவார் - முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி அரூடம்

மழை விட்டாலும் தூவானம் விடாத கதையாக அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிர்வாகி எடப்பாடி அணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்த பல நிர்வாகிகள் தற்போது எடப்பாடி அணிக்குத் தாவி ஓபிஎஸ்க்கு எதிராகவே ஆலோசனை நடத்தி வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது..

அதிமுக அயோக்கியர்களின் கூடாரம்! பன்னீரை சந்திக்க வேண்டிய தேவை எனக்கில்லை -டிடிவி தினகரன்

English summary

While 69 district secretaries out of a total of 75 district secretaries in the AIADMK are in favor of Edappadi Palanichamy's party, it has been reported that a special committee has been set up for this purpose as Edappadi Palanichamy has ordered the seniors to pull the remaining district secretaries and general body members to their side.