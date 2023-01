பாயிண்ட்! திருப்பி அனுப்பிட்டாங்கள்ல.. “எடப்பாடி தனிக்கட்சி தொடங்கப்போறார்” வைத்திலிங்கம் ஒரே போடு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளது. அதை திருப்பி அனுப்பியதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி வருகிறது. அதை திருப்பி அனுப்பினால் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை விட்டு தனிக்கட்சி தொடங்கப் போகிறார் என்று அர்த்தம். அதிமுகவில் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம்.

தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு அனுப்பிய கடிதத்தை அதிமுக அலுவலகம் திருப்பி அனுப்பியுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்ட பதவிகளில் யாரும் இல்லை எனக்கூறி அக்கடிதத்தை அதிமுக நிர்வாகிகள் திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர்.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் குறிப்பிட்டு அனுப்பிய கடிதத்தை பெற எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், அதைக் குறிப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தனிக்கட்சி தொடங்கப்போவதாக கூறியுள்ளார் வைத்திலிங்கம்.

ஜெயலலிதா, சசிகலாவுக்கு துரோகம்.. அதிகார போதைக்கு சொந்தக்காரர்..இபிஎஸை வெளுத்து வாங்கிய வைத்திலிங்கம்

English summary

Election Commission has sent a letter to the AIADMK coordinator and co-coordinator. it has been sent back by EPS team. If it is sent back, Edappadi Palaniswami will leave AIADMK and start a separate party. : says Vaithilingam, co-coordinator of the OPS team.