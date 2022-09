ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ‘பெரிய’ அடி.. ‘ஷார்ப்’ பாயிண்ட்டோடு ரெடியாகும் ஈபிஎஸ்.. இது மட்டும் நடந்தா.. அவ்ளோதான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு 'செக்' வைக்கும் வகையில் அடுத்தடுத்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான அஸ்திரத்தை ஏவ இருக்கிறாராம்.

உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து தனக்கு ஆதரவான தீர்ப்பைப் பெற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்கும் பிரவேசம் செய்தார்.

ஓபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி தரப்பு கேவியட் மனுக்களை தாக்கல் செய்துவிட்டுக் காத்திருக்கிறது. எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லட்டும், பார்த்துக்கொள்ளலாம் என டிஃபன்ஸ் மோடில் இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இந்நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆட்டத்துக்கு ஒரேயடியாக 'செக்' வைக்கும் வகையில், அவர் மீது இன்னொரு முக்கியமான வழக்கையும் தொடுக்க தயாராகி வருகிறாராம் ஈபிஎஸ்.

Edappadi Palaniswami is preparing to file another important case to put a 'check mate' on O.Panneerselvam's game. If it is also against OPS, then OPS will not be able to use the name AIADMK.