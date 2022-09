புறவாசல் வழியாக ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு.. ஆலோசனைக்குப் பிறகு ‘அட்டாக்’ செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

சென்னை : நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளைத் தந்து புறவாசல் வழியாக ஆட்சிக்கு வந்த திமுக, மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை அதிமுக தலைமை அலுவலகம் வந்தார்.

72 நாட்களுக்குப் பிறகு இன்று அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்குச் சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது ஆதரவு நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்நிலையில், தலைமைக் கழகத்திற்கு வருகை தந்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami, said in a statement that "DMK, which came to power through the back door by making fake promises, is struggling to fulfill its promises to the people."