அரசை விளாசிய எடப்பாடி.. மடக்கிய துரைமுருகன்.. சப்போர்டுக்கு வந்த மா.சு! சட்டசபையில் காரசார விவாதம்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா அதிகமாக பரவுவதற்கு யார் காரணம் என்பது பற்றி சட்டசபையில் இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் இடையே இதுதொடர்பாக கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

சட்டசபையில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வு இதோ:

English summary

Leader of the opposition Edappadi Palaniswami says, DMK government is failed to contain coronavirus spread, compared to AIADMK government and the chief minister of Tamil Nadu should take action.