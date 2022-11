சூப்பர்.. தலையை விட்டா கழுத்து! அமமுகவை வைத்து எஸ்கேப்பாகும் எடப்பாடி! ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட டிடிவி தினகரன் பாஜக தலைமையுடன் நெருக்கம் காட்டி வரும் நிலையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை வைத்து பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலக எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் இரு வெற்றி கிடைக்கும் என அவர் கருதுவதாகக் கூறுகின்றனர் சேலம் நிர்வாகிகள்.

அதிமுகவில் ஜெயலலிதா போல வர வேண்டுமென எடப்பாடி பழனிசாமி நினைக்கும் நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாகச் சாத்தியப்படக்கூடிய நிகழ்வில்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரியும்.

ஆனால் அதனை எப்படியும் நிறைவேற்றி காட்ட வேண்டும் என தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. முதலில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அடுத்து டிடிவி தினகரன் சசிகலா என எதிர்ப்புகளை சேர்த்து வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது பாஜக எதிர்ப்பையும் பெற்று வருகிறார்.

கடைசி நேரத்தில் காலை வாரிட்டாங்க! எம்பி கனவில் மிதந்த பாஜக தலைகள்! செக் வைத்த எடப்பாடி! ஒரே புலம்பல்

English summary

While DTV Dhinakaran, who was removed from AIADMK, is showing closeness with the BJP leadership, Edappadi Palaniswami is planning to withdraw from the BJP alliance with the Amma Makkal Munnetra Kazhagam, Salem administrators say that he thinks that he will get two victories through this.