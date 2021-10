6 மாதங்களுக்கு முன் ஆளுங்கட்சி.. ஊராட்சி தேர்தலில் படு தோல்வி.. கேள்விக்குறியாகிறதா எடப்பாடி தலைமை?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில், 6 மாதங்கள் முன்பு ஆளும் கட்சியாக இருந்த அதிமுக, இப்போது ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில், கடுமையான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமை தமிழகம் முழுக்க உள்ள பரவலமான மக்களால் ஏற்கப்படவில்லையா என்ற சந்தேகங்களை இந்த தேர்தல் ரிசல்ட் எழுப்பியுள்ளது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தமிழக சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடந்த நிலையில், அதிமுகவின் முதல்வர் வேட்பாளராகவும் இவரே களம் கண்டார். அந்த தேர்தலில் அதிமுக 66 தொகுதிகளை வென்றது. கூட்டணி கட்சியான பாஜக 4, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 5 தொகுதிகளை வென்றன.

திமுக 133 தொகுதிகளில் வென்றது. கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் 18, விடுதலை சிறுத்தைகள் 4, இ.கம்யூனிஸ்ட் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றன.

