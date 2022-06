செம முன்னெடுப்பு! மாணவர்களுக்காக மாதம் இரு இதழ்.. தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு..!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பள்ளி மாணவர்களின் வாசிப்பு திறனை ஊக்குவிக்க தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிகளில் மாதம் இருமுறை இதழ் வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வீட்டில் இருந்தே கல்வி பயின்று வந்தனர். தற்போது 1 முதல் 9 வரையிலான வகுப்புகளுக்கு கடந்த ஜூன் 13ம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. கொரோனா காலத்தில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டு குறைந்த கால அளவில் மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதால், மாணவர்களின் பாடத்திட்டம் குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் நடப்பு கல்வியாண்டில் முழுமையாக பாடங்களை படிக்க வசதியாக திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல் மாணவர்களின் திறனை அதிகரிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பள்ளிக்கல்வித்துறை ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

According to the Department of School Education, steps are being taken to publish the magazine twice a month in Tamil and English to promote the reading ability of the school students.