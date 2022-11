முக்கிய பிரபலத்தை தட்டித் தூக்கிய பாஜக.. அமித்ஷா முன்னிலையில் இணைகிறார்? பரபர தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கல்வியாளர் ரமேஷ் பிரபா இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் முகாமிட்டுள்ள பாஜக முன்னணி தலைவரும், உள்துறை அமைச்சருமான அமித்ஷா முன்னிலையில், ரமேஷ் பிரபா, பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னணி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக, பெரும்பாலானோருக்கும் அறிமுகமான ரமேஷ் பிரபா, கல்வி ஆலோசகராகவும் விளங்குகிறார். கல்வி வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார்.

தமிழ்நாட்டில் வலுவாக தடம் பதிக்க பிரபலமானவர்கள் பலரையும் தங்கள் பக்கம் பாஜக இழுத்து வரும் நிலையில், இன்று ரமேஷ் பிரபா பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Educationist Ramesh Prabha is expected to join BJP today in the presence of Union Home Minister Amit Shah. It is said that Ramesh Prabha is going to join BJP while BJP is attracting many familiar faces to make a strong footprint in Tamil Nadu.