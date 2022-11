உங்க பஞ்சாயத்து தீராதா? டென்ஷனான எடப்பாடி! எம்.பி மீது கேபிஎம் புகார்.. வடக்கில் ஈகோ யுத்தம்! ஆஹா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருக்கும் கே.பி.முனுசாமி, சி.வி.சண்முகம் இடையே ஈகோ யுத்தம் உச்சத்தை எட்டி இருப்பதாகவும், இதுதொடர்பாக பஞ்சாயத்து மீண்டும் ஈபிஎஸ்ஸிடம் சென்றிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நீண்ட நாட்களாகவே வடக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்துவது யார் என்ற சைலண்ட் வார் சிவி சண்முகம், கேபி முனுசாமி இடையே அரங்கேறி வருகிறது. இருவரும் ஒருவரையொருவர் ஓவர்டேக் செய்ய முயன்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தான் திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும், அதற்குப் பின்னணியில் சிவி சண்முகம் இருக்கிறார் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் புகாரை கொண்டு போயிருக்கிறார் கேபி முனுசாமி.

ஆனால், அதனை எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிதாக பொருட்படுத்தாததால், கேபி முனுசாமியின் ஆதரவாளர்கள் வெதும்பியுள்ளனராம்.

செங்கோட்டையன் முதல்ல.. அடுத்து ராவணன்.. எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

It is said that the ego war between KP Munusamy and CV Shanmugam, who are in Edappadi Palaniswami's team, has reached its peak and the matter has gone to Edappadi Palaniswami in this regard.